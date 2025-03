Uomini e Donne, Tina Cipollari difende a sorpresa la sua storica ‘nemica’ Gemma Galgani

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena clamoroso: Tina Cipollari è scesa in campo per difendere Gemma Galgani, la sua storica ‘nemica’. Non è un mistero per nessuno che non scorre buon sangue tra l’opinionista e la dama torinese che è presente nel parterre da più di dieci anni. In tutte queste edizioni Tina l’ha sempre criticata sostenendo che non sia interessata ad incontrare e conoscere un uomo ma solo alle telecamere. Ed inoltre spesso Gemma è vittima degli scherzi della Cipollari: dai gavettoni alle torte in faccia.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, invece, si scopre che nelle prossime puntate si vedrà Tina attaccare Orlando, corteggiatore di Gemma Galgani e schierarsi dalla parte di quest’ultima. Andando con ordine, infatti, dopo delle brevi frequentazioni, Gemma sta conoscendo un nuovo corteggiatore, Orlando. La dama sembra molto attratta dall’uomo mentre lui meno. Ed è per questo che Tina lo attaccherà per il bacio mancato, sostenendo che se davvero prova qualcosa per Gemma come decanta, allora dovrebbe esserci anche un trasporto fisico da parte sua nei confronti della Galgani con la voglia di baciarla e provare anche un approccio di quel tipo. Dunque forse l’interesse tanto decantato non c’è.

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante a Uomini e Donne: continuano le esterne ed interviene Maria De Filippi

Le anticipazioni del dating show di Canale5 rivelano non solo che Tina difenderà Gemma ma che avrà ampio spazio nelle prossime puntate anche il suo trono/show. Continueranno le esterne con il suo corteggiatore Cosimo Dadorante, andranno in Puglia, a Mesagne e lei conoscerà i genitori di lui, Cosimo sarà felicissimo e le ha promesso che ben presto, dopo averla portata a Parigi, vorrebbe portarla anche in un’altra capitale europea: Madrid. Le regalerà anche un costoso orologio tanto che Maria De Filippi interverrà per dirgli che forse sta spendendo troppi soldi per lei. Insomma, anche nelle prossime puntate di Uomini e Donne se ne vedranno delle belle.