Tina Cipollari difende Sophie Codegoni al GF Vip/ “So quanto vali, hai la mia stima”

Tina Cipollari difende Sophie Codegoni ed esprime tutta la sua stima per l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi concorrente del Grande Fratello Vip 2021. La bionda opinionista, durante la permanenza di Sophie sul trono, non ha mai nascosto la propria ammirazione per la Codegoni che ha sempre considerato una bella persona sia fuori che dentro. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Sophie sta approfondendo la conoscenza con Gianmaria Antinolfi che, chiusa la storia con la fidanzata Greta Mastroianni e aver messo un punto al suo rapporto con l’ex Soleil Sorge, ha scelto di dedicare le proprie attenzioni a Sophie.

L’atteggiamento della Codegoni sta scatenando polemiche sia all’interno della casa che sui social. Non tutti, infatti, si fidano dell’interesse dell’ex tronista nei confronti di Gianmaria e viceversa. Tina Cipollari, però, crede totalmente a Sophie.

Tina Cipollari si schiera con Sophie Codegoni e contro Soleil Sorge?

Tina Cipollari sceglie di schierarsi con Sophie Codegoni che, durante il primo mese e mezzo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha avuto diversi scontri con Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima ti voglio bene, Tina”, è il commento scritto sui social da Tina Cipollari e riportato dagli utenti su Twitter.

La bionda opinionista, dunque, prende una posizione netta difendendo pubblicamente Sophie Codegoni. L’ex tronista continua a convincere la Cipollari che, dopo averla avuta al proprio fianco per mesi, anche nella casa di Cinecittà, vede la stessa ragazza che sognava di trovare l’amore.

