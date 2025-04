Tina Cipollari è uno dei volti più conosciuti della tv generalista, ma sapete dove vive? Una dimora da sogno nel cuore di Roma.

Icona indiscussa del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, Tina Cipollari ha raggiunto una notorietà invidiabile nel corso di oltre vent’anni di onorato “servizio” sulle reti Mediaset. Impossibile, infatti, non averla mai sentita nominare, ache se non si è fan del celebre programma di appuntamenti. Con la sua verve unica, la lingua tagliente e i modi di fare sempre sopra le righe ed eccentrici, il personaggio di Tina Cipollari è un ormai un vero personaggio cult della tv.

Nell’ultimo anno l’opinionista indomabile (che agli inizi degli anni 2000 era una corteggiatrice) si è trasformata in tronista, con grande compiacimento dei fan di UeD. E come di consueto ha subito attirato l’attenzione su di sé, litigando, punzecchiando e scherzando un po’ con tutti i partecipanti. E naturalmente a pagare il prezzo più alto è stata come sempre la sfortunata Gemma Galgani, la dama torinese da sempre osteggiata da Tina.

Sebbene si sappia ormai tutto sul suo particolare modo di fare in tv, pochi sanno dove abita la biondissima opinionista. La sua casa è una dimora da sogno nel cuore di Roma, che lei stessa ama mostrare nei video e nelle foto di Instagram.

Dove vive Tina Cipollari: la casa romana con giardino ammirata da tutti

Bisogna dire che Tina non ama ostentare la sua casa, ma ogni tanto regala qualche scorcio di cui subito i fan fanno tesoro. Chi la segue con attenzione e costanza su Instagram ha potuto più volte sbriciare dentro casa sua, che si trova in una zona residenziale della Capitale.

Una villa spaziosa, accogliente e rifinita con cura, che riflette appieno la sua personalità spumeggiante, energica ma anche concreta. L’arredamento mescola con gusto elementi di design moderno e tocchi più classici, creando un equilibrio che trasmette eleganza senza eccessi. Tinte chiare, materiali pregiati, grandi vetrate che inondano di luce i vari ambienti. Ogni angolo è studiato per accogliere tutti al meglio, anche i suoi adorati animali domestici a cui Tina e molto affezionata.

L’opinionista e tronista possiede anche un grande giardino dove lascia razzolare le sue galline. Di recente la Cipollari ha anche condiviso un video davvero esilarante sui social in cui la su vede alle prese con il lor mangime (e che naturalmente ha scatenato l’ilarità di molti).

Le ultime vicende a Uomini e Donne

Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sul percorso (a ostacoli) di Tina a UeD, nell’ultima puntata del 15 aprile, l’ambiziosa tronista ha avuto un duro scontro con Guido, che durante il corteggiamento di Sabrina non ha trattenuto un applauso che ha dato molto fastidio a Tina.

Dando per l’ennesima prova di una grande forza di carattere, Tina non ha risparmiato parole di fuoco contro Guido, dicendogli chiaramente, tra le righe, di averla delusa con il suo comportamento e che gli dovrebbero “legare le mani”.

Intanto la tronista sta portando avanti la conoscenza con il corteggiatore Cosimo, che di recente l’ha anche “costretta” a indossare abiti da contadina in studio per superare, a quanto pare, una strana prova di Pasqua con in palio una borsa costosa. Una sfida senz’altro molto divertente, che ha portato molti a pensare che Tina abbia finalmente trovato qualcuno in grado di tenerle testa.