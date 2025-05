Tina Cipollari furiosa con Arcangelo a Uomini e Donne

Tina Cipollari è un fiume in piena nella puntata di Uomini e Donne del 7 maggio 2025. Sempre schietta e diretta, la bionda opinionista non concede scontri ad Arcangelo, il nuovo cavaliere del parterre del trono over che sta uscendo sia con Gemma Galgani che con Marina. Nella scorsa puntata, Tina aveva attaccato duramente Arcangelo accusandolo di non provare un vero interesse nei confronti di Gemma al punto da allontanarsi ogni volta che la dama provava ad avvicinarsi.

Furiosa per l’atteggiamento del cavaliere che ha continuato a ribadire di voler continuare ad uscire e conoscere Gemma, la Cipollari lo aveva invitato ad uscire dallo studio. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, di fronte al rientro in studio di Arcangelo, ancora diviso tra Gemma e Marina, Tina perde la pazienza e rivolge dure critiche al cavaliere la cui reazione non si fa attendere.

Tina Cipollari e Arcangelo: duro scontro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 maggio 2025, Arcangelo arriva in studio dove ad attenderlo ci sono Gemma e Marina. “Che buffone”, esordisce Tina Cipollari assistendo ai saluti tra il cavaliere e le dame. “Un gran buffone, pagliaccio”, dice ancora la bionda opinionista che si sofferma ad ascoltare il confronto tra Arcangelo, Gemma e Marina.

Il cavaliere, tuttavia, appare in difficoltà per le continue intromissioni e Tina sbotta. “Se il tuo problema siamo noi, ti abbiamo invitato ad uscire dallo studio”, dice l’opinionista. Arcangelo raccoglie l’invito: “Andiamo fuori”, dice rivolgendosi a Gemma che prende per mano. Mentre lasciano lo studio con una Galgani confusa sulla situazione, Arcangelo bacia la dama davanti a tutti. Un gesto, quello del cavaliere, che però non convince affatto la Cipollari.

