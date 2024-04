Tina Cipollari, dura lite con Tiziana Riccardi a Uomini e donne/ “Sei fake, non sei qui per cercare un uomo”

Tina Cipollari e Tiziana Riccardi: Salvatore scatena la lite a Uomini e Donne

Durissimo scontro nello studio di Uomini e Donne, durante la puntata del 19 aprile 2024, tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi che si scontrano quando la dama si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Salvatore, il produttore cinematografico giunto in trasmissione per conoscere Barbara De Santi e che è poi rimasto nel programma dopo aver chiuso la frequentazione con la dama. Salvatore ha così lasciato il numero di telefono anche a Tiziana che, nella scorsa puntata, aveva spiegato di volerlo conoscere prima di decidere se chiudere o meno. “Dovevano vedersi a colazione”, spiega Maria De Filippi ricordando quanto accaduto nella precedente puntata.

Tiziana, così, dice di aver rinunciato alla colazione avendo capito di non essere interessata a lui e Tina Cipollari sbotta. “Avevi bisogno di una colazione per capirlo? Ora spiegami perché hai rinunciato a vederlo a colazione”, incalza la bionda opinionista dando il via ad un durissimo botta e risposta.

Tina Cipollari e Tiziana Riccardi: scontro di fuoco

Tiziana Riccardi ribadisce di aver capito di non essere realmente interessata a Salvatore e di aver così deciso di non vederlo neanche a colazione, ma Tina non ci sta e la attacca duramente. “Quando devi arrivare al dunque, te la dai a gambe. Inciampi sempre nello stesso errore perché fai vedere che ti vuoi dar da fare lasciando e accettando i numeri e poi quando devi arrivare al clou ti tiri indietro. Sei finta, dovrebbero darti l’oscar per la menzogna perché anche caratterialmente hai mostrato altro, ma la verità è che sei una iena. Mi gioco qualsiasi cosa che a te quest’uomo non è mai piaciuto così come tutti gli altri uomini con cui sei uscita. Sei proprio fake. Sei qui per altri motivi, non sei interessata ad un uomo”, le parole di Tina.

“Perchè questi discorsi li fai a chi sta lì seduto? Mi hai detto che sono uscita con Salvatore perché è un produttore ma ho rinunciato a Hollywood”, si difende Tiziana ma Tina non ci sta e ribadisce che la motivazione che ha spinto Tiziana a partecipare al programma non sia la voglia di trovare l’amore.











