Tina Cipollari e Cosimo Dadorante: cosa sta accadendo dopo Uomini e Donne

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante, per settimane, hanno dato vita ad un trono allegro e divertente che ha appassionato il pubblico che avrebbe preferito un finale diverso da quello che ha effettivamente avuto. Dopo settimane di cena, viaggi e regali, infatti, l’imprenditore pugliese ha salutato tutti dovendo tornare a lavoro. Prima di salutare Tina, però, le ha promesso che per lei ci sarà sempre e di chiamarlo in qualsiasi situazione. In un’intervista, poi, rilasciata ai microfoni di Casa Lollo, Cosimo non solo ha ringraziato Tina per il periodo magico che gli ha fatto vivere e per avergli permesso di conoscere una persona genuina come lei, ma ha svelato di sentirla e di averle fatto un altro regalo.

Agnese De Pasquale ed Enrico, dura lite a Uomini e Donne/ "Sei una mer*a. Mi sento presa per cu*o"

Durante la chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni, inoltre, non ha escluso di rivederla durante l’estate per qualche evento. Tra Tina e Cosimo, dunque, è nata una semplice amicizia o il tempo darà vita ad un sentimento più profondo?

Tina Cipollari e il saluto di Cosimo Dadorante dopo Uomini e Donne

Tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante è nato un bellissimo rapporto basato sul rispetto e l’affetto. Un rapporto che continua anche a telecamere spente. Con l’addio di Cosimo a Uomini e Donne, infatti, la bionda opinionista e l’imprenditore pugliese continuano a sentirsi senza telecamere. La prova arriva dal profilo Instagram della Cipollari che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui Cosimo le manda un saluto da Tenerife dove attualmente si trova per lavoro.

Nadia Di Diodato innamorata di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Una lettera svela tutto

Con Cosimo, ci sono diverse persone che, a loro volta, salutano la Cipollari. “Oggi ti sto pensando“, dice Cosimo nel video. “Sto con i miei amici. Guarda cuoricino quanta gente? Tutti questi poverini che mi sopportano“, dice ancora il 47enne. Con l’estate alle porte, dunque, Cosimo e Tina troveranno il modo per vedersi e stare insieme?