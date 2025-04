Tina Cipollari e Cosimo Dadorante: nuovo confronto a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante tornano ad essere protagonisti di Uomini e Donne nella puntata di oggi, mercoledì 9 aprile 2025. La bionda opinionista continua ad essere una protagonista indiscussa del dating show di canale 5 sia come opinionista che come tronista. Il trono di Tina, nato come un gioco, diverte e appassiona il pubblico che si chiede se, prima o poi, tra Tina e Cosimo, arriverà il bacio. Nonostante escano da diverso tempo, nonostante cene e viaggi, tra Tina e Cosimo, a parte qualche abbraccio, non c’è stato altro.

Sia Cosimo che la Cipollari, tuttavia, continuano a voler portare avanti la frequentazione e, nella puntata odierna di Uomini e Donne, i due si rivedono in studio dopo aver fatto un viaggio in Spagna, ma cos’è successo in terra iberica?

Il viaggio in Spagna tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante

Dopo Parigi e dopo la Puglia, Tina Cipollari e Cosimo Dadorante hanno fatto un viaggio in Spagna. Nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025, Maria De Filippi manda in onda due esterne mostrando l’arrivo, le giornate che hanno trascorso in Spagna e lo shopping sfrenato in negozi di lusso come Fendi, Gucci e Dior. Di fronte a tali immagini, nello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cercato di frenare Cosimo.

La conduttrice, infatti, fa notare al corteggiatore che sta spendendo troppo per Tina e Cosimo promette di sottoporre Tina ad un test. Nelle prossime puntate, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Cosimo chiederà a Tina “di sporcarsi le mani” trasformandosi in una contadina. Successivamente, organizzerà un’esterna in montagna, in un posto isolato, per capire se la conoscenza con Tina può continuare o meno.