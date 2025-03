Tina Cipollari e la conoscenza con Cosimo a Uomini e Donne

La conoscenza tra Tina Cipollari e Cosimo continua. Nella puntata di Uomini e Donne del 14 marzo, dopo aver bagnato ancora Gemma Galgani, stavolta con una pistola ad acqua, Tina torna ad accomodarsi sul trono per un nuovo confronto con Cosimo, l’unico corteggiatore che sta conoscenza dopo aver mandato a casa tutti gli altri pretendenti. La conoscenza con Cosimo non solo continua, ma procede anche a gonfie vele. Reduce dal viaggio a Parigi, Tina è uscita ancora con Cosimo il quale improvvisa una convivenza e poi fa un invito importante a Tina. Il corteggiatore, infatti, desideroso di far conoscere il suo mondo alla bionda opinionista del dating show di canale 5, la invita in Puglia.

Marcello Messina e Giada tornano a Uomini e Donne/ "Abbiamo iniziato a convivere. Con i bambini..."

Una proposta che scatena l’entusiasmo di Tina che ammette che di essere felice di trascorrere una giornata con lui in Puglia dove è pronta a conoscere gli amici, il mondo del lavoro di Cosimo, ma anche i suoi genitori.

Tina Cipollari, ballo scatenato a Uomini e Donne con Cosimo

Al termine del filmato dell’esterna, in studio, arriva Cosimo con tutto il suo entusiasmo. “Tu mi fai divertire come una bambina“, dice la bionda opinionista. “Io vedo nei tuoi occhi che hai bisogno di leggerezza“, risponde Cosimo. In studio, il corteggiatore ribadisce di voler far conoscere la sua Terra a Tina che, sorride, spiegando di voler conoscere anche il suo conto in banca.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 marzo 2025/ La sfilata femminile e il trionfo di Sabrina

Cosimo dice di essere d’accordo e poi chiede a Maria De Filippi di poter ballare con Tina sulle note di Cuoricini, il brano che i Coma Cose hanno portato al Festival di Sanremo 2025. Tina si scatena e si prepara a trascorrere una giornata in Puglia prima di partire per la Spagna.