Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante di nuovo insieme. dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne, durante il trono di Tina che si è concluso senza scelta, Cosimo ha raggiunto la bionda opinionista a Roma esattamente come aveva annunciato qualche giorno fa sui social. Sempre in giro tra vacanze e lavoro, Cosimo, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha così condiviso un video in cui i due sono insieme in auto, super sorridenti.

Chi è Alice la tentatrice di Antonio a Temptation Island 2025/ Confidenze e sorrisi nel villaggio

“Andiamo a fare danni“, scrive l’ex corteggiatore di Tina che, prima di arrivare a Roma, aveva annunciato il tempo che avrebbe trascorso con la Cipollari tra una seduta di shopping e un’altra. Il video che è stato poi condiviso anche dalla stessa Tina è diventato immediatamente virale e c’è chi si chiede se tra i due, lontano dallo studio di Uomini e Donne, sia nato effettivamente l’amore.

Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea si sono lasciati davvero?/ Il gesto dell'ex Uomini e donne scatena il web

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante solo amici?

Dopo aver lasciato Uomini e Donne per tornare a lavoro, Cosimo Mino Dadorante, in un’intervista rilasciata a Casa Lollo, aveva spiegato che, con la bionda opinionista era nata una bella amicizia che sarebbe continuata anche fuori. Inoltre aveva preannunciato gli incontri estivi ed oggi la promessa è stata mantenuta. Tra Cosimo e Tina, tuttavia, non sembra sia nato l’amore ma un’amicizia sincera.

Generoso e sempre molto disponibile, Cosimo aveva conquistato Tina proprio grazie al suo carattere con cui ha anche fatto breccia nel cuore dei telespettatori di Uomini e Donne che sperano di poterlo rivedere nel parterre del trono over di Uomini e Donne per trovare l’amore. In attesa di scoprire se tale ritorno ci sarà, Cosimo si gode la compagnia di Tna.

Uomini e Donne, Nicolò Federico Ferrari è diventato una star in Francia/ La sua famosa fidanzata