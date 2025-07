Cosa c'è davvero tra Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante dopo Uomini e Donne? Lorenzo Pugnaloni svela tutto.

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante sono stati protagonisti indiscussi della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo aver lanciato un appello in tv per cercare marito, Maria De Filippi ha deciso di aiutare la bionda opinionista proponendole il trono. Una proposta che Tina ha accettato dando vita ad una nuova pagina del dating show di canale 5 che ha letteralmente conquistato il pubblico che si è affezionato in particolare a Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore che, più di tutti, ha conquistato le simpatie della bionda opinionista.

Dopo i viaggi a Parigi e Madrid, dopo il weekend in Puglia dove Tina ha potuto conoscere i parenti e gli amici di Cosimo, la frequentazione tra i due è finita. Cosimo, infatti, ha dovuto lasciare il programma per tornare a lavoro mentre Tina non si è sentita pronta ad iniziare una vera storia con l’imprenditore pugliese. In questi ultimi giorni, tuttavia, Tina e Cosimo sono tornati al centro del gossip ma qual è la natura del loro rapporto?

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante: ecco la verità sul loro rapporto

Cosimo Mino Dadorante, approfittando di un passaggio a Roma, ha incontrato nuovamente Tina Cipollari con cui è anche andato a cena. Le immagini di Tina e Cosimo insieme hanno fatto il giro del web scatenando la curiosità dei fan che si chiedono se tra la bionda opinionista e l’ex corteggiatore sia nato effettivamente l’amore o se ci sia solo una splendida amicizia. A rispondere a questa domanda è Lorenzo Spolverato.

“Ma su Tina e Cosimo che ne pensi? Semplice amicizia o altro dopo le storie?”, chiede un utente a Lorenzo Pugnaloni che risponde così – “Ma che storia! Una bellissima amicizia ma niente di più. Potremmo rivedere Cosimo in altre vesti”, scrive Lorenzo Pugnaloni lasciando una porta aperta per il ritorno di Cosimo a Uomini e Donne.

