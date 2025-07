Tina Cipollari, protagonista da anni di Uomini e donne, in ogni stagione commenta tutto ciò che accade sia nel trono over che in quello classico. La bionda opinionista, in particolare, non nasconde mai la propria posizione puntando il dito contro quei protagonisti che non reputa totalmente sinceri. Nell’ultima stagione, Tina ha avuto diverse discussioni con altri protagonisti del trono over. Oltre che litigare con Arcangelo il cui atteggiamento nei confronti di Gemma Galgani ha diviso anche il pubblico, Tina Cipollari ha discusso spesso con Isabella, dama del trono over che, nel corso della stagione, ha provato a frequentare anche Diego Di Fazio.

Durante le varie puntate del trono over di Uomini e Donne, tra Tina e Isabella ci sono state diverse discussioni, con toni anche abbastanza forti. A distanza di mesi dalla fine della stagione, la dama è tornata a parlare di Tina Cipollari non risparmiandole frecciatine.

Le parole di Isabella contro Tina Cipollari

Nel corso di un’intervista all’Opinionista Social, Isabella ha deciso di parlare anche di Tina Cipollari e dei durissimi scontri avuti con lei nel corso della stagione. “Tina durante il programma ha sempre provato gelosia nei miei confronti…”, ha spiegato la dama che ha anche svelato di aver chiesto un confronto, lontano dalle telecamere, alla bionda opinionista senza, però, mai ottenere una risposta affermativa.

“Le avevo chiesto molto carinamente se volevamo parlarne davanti a un caffè fuori dal programma…Lei ha solo cominciato ad urlare dicendo che non voleva essere disturbata! Li ho capito che è solo gelosa…Anche se lei non lo ammetterà mai…”, ha aggiunto la dama che, poi, sulle dame nate all’interno del programma ha aggiunto – “Secondo me non c’è abbastanza tempo per conoscersi nel programma…In TV vivi in un’altra dimensione e spesso quando ti ritrovi fuori dal programma con la persona che volevi conoscere risulta una vera catastrofe…”.

