Tina Cipollari e Gemma Galgani unite nella nuova avventura di Uomini e Donne: insieme rispondono alla posta del cuore.

Sin dalle prime stagioni del trono over di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno dato vita a discussioni e siparietti vari animando lo studio con diverse dinamiche. Durante il periodo della relazione tra Gemma e Giorgio Manetti, Tina non le ha risparmiato critiche e tra le due sono andati in scena scontri epici con gavettoni e torte in faccia. Dopo la fine della storia con Giorgio Manetti, il rapporto tra Gemma e Tina non si è rasserenato. La bionda opinionista, infatti, non ha mai risparmiato critiche alla dama di Torino alla quale, tuttavia, ha anche dato consigli nell’ultimo periodo.

Nella stagione attualmente in corso, di fronte alle nuove lacrime e alla nuova delusione che ha dovuto accettare la scelta di Mario Lenti di non avere una relazione, l’ha abbracciata per consolarla. Un abbraccio che ha stupito tutti e che è diventato virale sui social e che, oggi, rappresenta l’inizio di un nuovo rapporto.

Tina Cipollari e Gemma Galgani insieme per la posta del cuore di Uomini e Donne

Protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, con un passato sentimentale importante, sono pronte a dare consigli d’amore a tutti. Tina ha alle spalle il matrimonio con Kikò Nalli con cui ha avuto tre figli mentre Gemma, dopo essersi sposata quando era giovanissima, ha avuto altre relazione tra le quali anche quelle nate a Uomini e Donne. Il pubblico, ad oggi, non immagina le puntate di Uomini e Donne senza Tina e Gemma che, ora, uniscono le forze per risolvere i problemi d’amore del pubblico.

Su WittyTv è stato annunciato che la dama e l’opinionista risponderanno alle domande che i fan potranno rivolgere attraverso le storie del profilo Instagram del canale streaming. Chi, dunque, è in procinto di iniziare una storia d’amore e chi, invece, sta affrontando la fine di un amore, può chiedere consigli sia a Tina che a Gemma.

