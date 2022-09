TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE/ “La più corn*ta d’Europa…”

Gemma Galgani chiude con Giovanni, Tina sbotta

Tina Cipollari e Gemma Galgani aprono la prima puntata di Uomini e Donne. Dopo un filmato riassuntivo dell’estate di Tina e di Gemma, Maria De Filippi chiama in studio la Galgani che arriva super abbronzata. “Hai messo un corno al collo?”, chiede Maria. “Sì, sperando che mi porti fortuna”, risponde la dama. “Ci credo, con tutte le corna che ha portato. E’ la donna più cornuta d’Europa”, commenta Tina. “Sono molto felice”, aggiunge poi la dama di Torino. “Ma cosa dici? Non ti capisco. Cambia dentista perché non devo mettere un traduttore simultaneo per capirti”, commenta ancora Tina.

Maria, poi, svela che in estate Gemma ha frequentato Giovanni con cui, però, è tutto finito. Dopo un filmato riassuntivo delle uscite fatte coronato anche da un bacio, in studio Gemma svela di “non aver sentito un grande trasporto in questo bacio”. “Devi smetterla di prenderti gioco di questi uomini. Non ti piace perchè ti conosciamo e quando ti piace qualcuno si vede”, sbotta Tina mentre Gemma decide di chiudere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari e Gemma Galgani: lo scontro infiamma la nuova stagione di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne si apre come si era chiusa quella che si è conclusa a maggio. La protagonista indiscussa della prima puntata in onda oggi, martedì 20 settembre, è sicuramente Tina Cipollari, pronta a commentare non solo le nuove vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, ma anche a stuzzicare i protagonisti storici della trasmissione. Nel mirino della bionda opinionista, così, è immediatamente finita Gemma Galgani. In attesa di poter commentare le vicende sentimentali della dama di Torino, Tina sceglie di stuzzicare Gemma su un altro argomento.

Come svelano le anticipazioni della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Tina si lascerà andare ad una battuta sui “ritocchini” di Gemma dando il via al primo scontro della stagione.

Tina Cipollari, Gemma Galgani e i mancati ritocchini

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne si apre con Tina Cipollari che, dopo aver salutato il pubblico, si sofferma sui cavalieri e sulle dame del parterre del trono over. Tra i tanti, ad attirare l’attenzione della bionda opinionista è Gemma Galgani. Tina, guardando la dama di Torino, nota l’assenza di nuovi ritocchini.

La Cipollari, così, notando che Gemma non si è rifatta nulla, si lascia andare ad una serie di battute provocando la reazione di Gemma e dando il via alla prima discussione della stagione. Lo scontro si limiterà ai ritocchini o le due si stuzzicheranno anche su altri argomenti? Lo scopriremo nel corso della puntata.











