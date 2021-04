Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite a Uomini e Donne/ “Mi sono rotta il caz*o…”

La puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 23 aprile, è stata aperta da un duro scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Maria De Filippi mostra le copertine di alcuni settimanali con un’intervista rilasciata dalla bionda opinionista che non è piaciuta alla dama di Torino. In particolare, Gemma chiede spiegazioni sulle dichiarazioni che Tina ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv. “Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro. Il suo cambiamento fisico? Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”, sono le dichiarazioni fatte da Tina sulle quali Gemma chiede una spiegazione.

TINA CIPOLLARI SBOTTA CON GEMMA GALGANI

Dopo aver riletto tutte le dichiarazioni che non sono piaciute a Gemma Galgani, Tina Cipollari conferma il proprio interesse. “Sei arrivata come una suora, con le ballerine..”, sottolinea la bionda opinionista. “Tu non mi hai creata. Sono arrivata qui in un momento particolare della mia vita e Giorgio è arrivato sei anni dopo”, ha ribattuto Gemma. La Cipollari, stanca di essere interrotta, esce dall’inquadratura. Quando rientra davanti, pensando di non essere in collegamento, mentre è al telefono, perde la pazienza e sbotta. “Mi sono rotta il caz*o”. Seppur a distanza, Tina ribadisce il proprio pensiero e punta il dito contro Gemma.

