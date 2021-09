Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite a Uomini e Donne/ “Non chiama nessuno per te”

Tina Cipollari apre la nuova puntata di Uomini e Donne dando vita ad un siparietto con Gemma Galgani. Dopo un rapido scambio di battute con Gianni Sperti, Tina si rende conto della presenza di Gemma in studio. “Non fai la passarella oggi?“, chiede la bionda opinionista. “Oggi no”, risponde la dama di Torino provando a chiudere la conversazione. “Che bella acconciatura che ha oggi”, aggiunge Tina soffermandosi, poi, sul decolletè dellla dama di Torino.

Alessandro e Pinuccia, Uomini e Donne/ Un telefono per il cavaliere: De Filippi...

L’argomento, poi, si sposta sulla mancata presenza dei corteggiatori per Gemma. “Sono due settimane che non chiama nessuno per te”, sottolinea Tina che poi decide di mettersi in contatto con il centralino per chiedere conferma delle proprie sensazioni. La bionda opinionista, così, davanti a Gianni Sperti, Maria De Filippi, Gemma e tutto il parterre, chiama il centralino ponendo una serie di domande alla centralinista.

ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ "Avevo voglia di vedere Ciprian..."

Tina Cipollari e i corteggiatori di Gemma Galgani

“Quanti uomini chiamano per Gemma?”, chiede immediatamente Tina alla centralinista. “Parecchi”, è la risposta della signora. “Ma poi restano da voi perchè qui in studio non si è visto nessuno”, commenta la bionda opinionista scatenando le risate dello studio. La centralinista ribadisce la presenza di diverse telefonate per Gemma non potendo, però, il numero preciso.

Il siparietto di Tina Cipollari, tuttavia, non piace a Gemma Galgani che ammette di essere ancora infastidita dalla scelta del signor Massimo che, dopo aver chiamato sia per lei che per Isabella Ricci, ha fatto un passo indietro nei suoi confronti.

SARA, RITORNO DI FIAMMA CON BIAGIO A UOMINI E DONNE?/ Lui non rinuncia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA