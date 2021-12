Tina Cipollari e Gemma Galgani, sfida di ballo/ A Uomini e Donne vince…

Sfida di ballo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 22 dicembre, ultimo appuntamento in onda prima della pausa natalizia. Gemma e Tina, nella puntata di ieri, avevano deposto le armi da guerra. La Cipollari, infatti, per la prima volta, aveva appoggiato Gemma nella scelta di far restare Stefano in studio, un suo nuovo pretendente nonostante la frequentazione con Leonardo.

Tra la bionda opinionista e la dama del trono over, però, oggi è tornata la rivalità. Nessuna discussione e nessun litigio, però, tra le due, ma una sfida particolare con il pubblico a svolgere il ruolo da giudice. Chi avrà vinto tra Gemma e Tina?

Tina Cipollari batte Gemma Galgani a Uomini e Donne

Prima Gemma Galgani e poi Tina Cipollari hanno animato lo studio di Uomini e Donne con un ballo divertente. Se, tuttavia, la dama di Torino ha sfoggiato pose più sensuali, la bionda opinionista ha puntato su un ballo energico e divertente trascinando tutto lo studio. Al termine della doppia esibizione, il pubblico ha regalato la vittoria a Tina.

In attesa del ritorno delle sfilate femminili, a regalar emomenti divertenti ai telespettatori sono Tina e Gemma che, da anni, sono le protagonisti indiscusse di siparietti che il pubblico aspetta sempre con ansia.

