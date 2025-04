Anticipazioni Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Giuseppe di nuovo: cos’è successo

Il clima si fa sempre più rovente ad Uomini e Donne e nella scorsa registrazione si è sfiorata la rissa nel parterre del Trono Over con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti intervenuti non per placare gli animi ma per attaccare uno dei cavalieri in questione: Giuseppe. Andando con ordine, stando alle anticipazioni Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni Giuseppe e Rosanna continueranno la loro frequentazione ma la dama non ha ancora nessuna intenzione di concedere l’esclusiva al cavaliere.

A questo punto interverranno Tina Cipollari e Gianni Sperti ad attaccare Giuseppe ad Uomini e Donne. L’opinionista lo prenderà in giro dicendogli: “Non eri l’omone che non si fa mettere i piedi in testa e ora dai l’esclusiva a una che non ricambia?” Non è chiaro cosa risponderà il cavaliere ma poco dopo litigherà pesantemente con un altro cavaliere dopo le sue solite battute come ‘Io posso consigliarvi come si corteggia una notte’. Lo scontro tra Giuseppe e il nuovo cavaliere sarà durissimo e Tina e Gianni si uniranno contro Giuseppe.

Uomini e Donne, è scontro tra Alessio Pili Stella e Giovanni: volano stracci

Sempre stando alle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione, è scoppiata un’altra lite tra due cavalieri del Trono Over. Questa volta stiamo parlando di Alessio Pili Stella che attaccherà Giovanni. Giovanni sta frequentando una dama, lei sarà sempre molto insistente nel cercalo e nel volerlo vede mentre lui sarà sempre più sfuggente adducendo come spiegazione il fatto di essere sempre molto impegnato con i figli ed il lavoro. Alessio Pili Stella si scaglierà contro Giovanni a questo punto dicendogli che se non ha tempo per conoscere una donna non è il caso che stia nel programma. Lo scontro è stato pesantissimo ed i due si sono insultati reciprocamente. Insomma, nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno due violente risse tra cavalieri.