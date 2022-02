Tina Cipollari e Gianni Sperti/ Lite a Uomini e Donne con Andrea Nicole e Ciprian?

Grande attesa per la puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 7 febbraio. Ad incuriosire il pubblico è il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian che, dopo l’addio tra le polemiche, tornano in studio per raccontare tutti i retroscena della scelta e i dettagli della loro storia d’amore che procede a gonfie vele. Tra le persone in studio che saranno particolarmente attente al loro racconto ci sono sicuramente Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Se Gianni Sperti aveva sempre puntato tutto sull’ex tronista fidandosi totalmente di lei sin dal primo giorno, Tina, durante la puntata della scelta, oltre ad attaccare Andrea Nicole, aveva ammesso di non aver mai avuto trappo fiducia in lei. Dopo aver scoperto della notte trascorsa insieme da Andrea Nicole e Ciprian, Tina era esplosa così: “Siete disonesti a prescindere da tutto. Lei non poteva avvisare la redazione? Siete irriconoscenti, il vostro è sfruttare il programma. A me tu Andrea non sei mai piaciuta, ti ho sempre sentita negativa e non mi sono sbagliata. C’era qualcosa che non andava. Sei fasulla e questa è una scelta finta”.

Tina Cipollari e Gianni Sperti: scontro o pace con Andrea Nicole e Ciprian?

Anche Gianni Sperti non aveva nascosto la propria delusione nei confronti di Andrea Nicole e Ciprian. “Tu hai avuto un’importanza notevole per il messaggio legato alla tua storia. All’inizio ricordo delle parole molto belle: non c’è differenza tra uomo e donna ma tra persona perbene e non perbene. E tu sei l’esempio di persona non perbene. Scusa Maria ma ci credevo tantissimo in lei e in questo percorso perché era importantissimo il messaggio che si trasmetteva a casa. E tu l’hai buttato così”, aveva detto l’ex ballerino.

Cosa accadrà, invece, nella puntata di Uomini e Donne di oggi? Tra Gianni Sperti e Tina Cipollari da una parte, e Andrea Nicole e Ciprian dall’altra, ci sarà una nuova discussione o arriverà finalmente la pace? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

