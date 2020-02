Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite a Uomini e Donne/ “Fai il finto buonista e…”

Scintille nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Tina Cipollari dedicata alla sfilata delle dame sul tema “Ghiaccio bollente”. Su richiesta di Veronica Ursida, furiosa per il voto ottenuto da Armando Incarnato, Gianni Sperti ha preso il posto del cavaliere napoletano nelle votazione considerandosi più imparziale. “Per Anna io non ho molta simpatia, ma ogni volta che sfila dico che è bella”, spiega Gianni. Tuttavia, dopo la sfilata di Valentina, la dama toscana che indossa un sensualissimo abito rosso sfoggiando la parte infuocata del suo essere accompagnando il tutto con del ghiaccio, Tina Cipollari, di fronte al voto di Gianni, perde la pazienza e attacca il collega accusandolo di essere poco parziale e di dare voti in base alle proprie simpatie.

TINA CIPOLLARIE GIANNI SPERTI, LITE A UOMINI E DONNE PER LA SFILATA DELLE DAME

La sfilata della toscana Valentina non è piaciuta a Gianni Sperti che le dà solo un quattro. “Levate subito la paletta a Gianni e ridatela ad Armando”, è la richiesta della dama. “Niente di particolare, non mi hai entusiasmato”, commenta Gianni. “Maria posso dire una cosa?”, chiede Tina Cipollari che, dopo aver ottenuto il consenso della conduttrice, affonda il colpo – “era meglio far tenere la paletta ad Armando perchè Gianni va a simpatia”. “Non è vero”, prova a difendersi Sperti. “Tu hai dato dei bassi voti a tutte quelle che detesti e a quelle che attacchi. E’ inutile che fai sempre il finto buonista, tu sei un finto buonista, ecco qual è la verità“, sbotta la bionda opinionista. “I tuoi voti non contano, ma ogni volta che entra Gemma mette uno e meno uno. Sei obiettiva tu?“, replica prontamente Sperti. “Quello è un altro discorso, però sono obiettiva durante la sfilata. Ci sono anche altre che mi stanno proprio sulle balle, però, durante la sfilata sono obiettiva”, conclude la Cipollari.

