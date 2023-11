Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite a Uomini e Donne per Roberta Di Padua/ “Ti sei innamorato per il bacio?”

Tina Cipollari e Gianni Sperti, battibecco a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gianni Sperti assistono alla sfilata femminile senza votare, ma commentando ogni performance. La prima dama del trono over a sfilare per prima sul tema “I sogni son desideri” è Roberta Di Padua. “Sono sei anni che sento Maria dirmi che c’è una persona per me, ma poi non è mai quello giusto. In alcune occasioni perdo le speranze, ma poi penso che arriverà quello giusto ovvero un uomo bellissimo e profondissimo“, dice Roberta nel video di presentazione. La Di Padua, così, arriva in passerella con un abito lungo, celeste, romantico, ma al tempo stesso molto sensuale grazie ad una scollatura profonda e uno spacco sul davanti che le permette di camminare con disinvoltura.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sfilata sensuale per conquistare Bruno?

Roberta porta a casa voti molto alti, tranne il 4 di Marco. 2Non mi è piaciuto lo spacco davanti”, ammette il cavaliere che spiega come anche con un vestito che copra di più si può essere ugualmente sensuali.

Tina Cipollari contro Gianni Sperti

Gianni Sperti non condivide affatto nè il 4 di Marco nè il suo commento. “Io un po’ lo capisco perché Roberta, anche nelle sfilate degli altri anni, ha sempre puntato sul suo lato sexy, ma avrai altri lati”, commenta Tina Cipollari. “Ma Roberta è una donna passionale”, replica Gianni facendo perdere la pazienza a Tina.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 novembre: la prima sfilata femminile della stagione

“Non si può dire più nulla su Roberta. Ma non che dopo il bacio ti sei innamorato?”, chiede Tina provocando Gianni che difende il proprio punto di vista spiegando di aver trovato la sfilata di Roberta molto bella.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne: Roberta Di Padua e Gemma Galgani, eterne single?/ Il comune denominatore al trono over

© RIPRODUZIONE RISERVATA