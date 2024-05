Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Cristiano a Uomini e Donne/ Maria De Filippi si schiera e…

Cristiano scatena la polemica a Uomini e Donne

Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne del 6 maggio 2024 chiamando al centro dello studio Diego, Gino e Cristiano per i cavalieri, Giulia e Jessica per le donne. La conduttrice spiega che Diego è uscito con Jessica mentre Gino è uscito con Giulia con Cristiano che è rimasto da solo in albergo. “E’ quello che capita a chi si mostra così sicuro di sè“, commentano Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cristiano, così, spiega di essere interessato a Giulia ma di trovarla molto diversa da lui. “Dopo un mese e mezzo non sa neanche quanti fratelli ho” dice il cavaliere che poi accusa Giulia di aver raggiunto il suo obiettivo uscendo con un altro uomo.

Tina Cipollari imbarazzata a Uomini e Donne/ Le rivelazioni bollenti di Giucas Casella sulla loro storia

Lo studio fa così notare a Cristiano di aver fatto la stessa cosa nel momento in cui è uscito con Serena con, oggi assente in studio, con cui c’è stato anche un bacio. Cristiano, però, si difende spiegando di aver baciato Serena perché “quasi costretto a farlo. Ha usato tanta forza anche quando si è offerta di pagare il conto”. Di fronte a tali affermazioni, Gianni Sperti e Tina Cipollari sbottano.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio 2024/ Tina Cipollari show contro Mario Cusitore

Gianni, Tina Cipollari e Maria De Filippi contro Cristiano

Gianni Sperti e Tina Cipollari non ci stanno e puntano il dito contro Cristiano. “Che vergogna d’uomo“, commentano gli opinionisti di Uomini e Donne. “Cristiano è abbastanza inverosimile ciò che racconti perché Serena è alta più o meno come me ed è difficile immaginare che tu che sei alto due metri sia stato costretto a baciarla“, interviene Maria De Filippi.

A puntare il dito contro il cavaliere del trono over è anche Alessia, una dama del parterre: “Non è carino parlare di una donna in questi termini e visto che Serena non c’è la difendo io. Sei tu che l’hai fatta sedere sulle tue gambe e se non volevi stare con lei non avresti dovuto scroccare un biglietto alla stadio. Dimostrate che c’è ancora qualche uomo in giro”, sbotta la dama.

Tina Cipollari, la frecciatina a Tiziana Riccardi a Uomini e Donne/ "Quante cose ha da fare questa donna..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA