Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Cristiano a Uomini e Donne/ “Sei un cafone nell’anima”

Tina Cipollari e Gianni Sperti furiosi con Cristiano a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gianni Sperti show nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio 2024 durante il momento dedicato al trono over. Dopo il durissimo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore con quest’ultimo che ha ammesso di essere stato in un B&B con una ragazza con cui, però, non c’è stato nulla, Maria De Filippi ha cambiato argomento chiamando al centro dello studio Cristiano, Giulia e Asmaa. Il cavaliere racconta di aver chiuso la frequentazione con Giulia con cui c’è stata una discussione e, successivamente, il silenzio assoluto da parte della dama che ha rifiutato anche di vederlo. Cristiano, così, svela di aver deciso di approfondire la conoscenza con Asmaa con cui ha avuto una lunga conversazione telefonica notturna.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Cristiano a Uomini e Donne/ Maria De Filippi si schiera e...

Il racconto di Cristiano, però, non convince Gianni Sperti: “Quando dici a una donna che non vuoi sentire, nessuna per una settimana sembra un gesto importante. Ecco perché Asmaa sembra un ripiego. L’interesse che hai lunedì, svanisce martedì”, tuona Sperti. la situazione, poi, precipita quando in studio arriva Serena.

Tina Cipollari imbarazzata a Uomini e Donne/ Le rivelazioni bollenti di Giucas Casella sulla loro storia

Cristiano contro Serena: Tina Cipollari e Gianni Sperti asfaltano il cavaliere a Uomini e Donne

Cristiano, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, aveva dichiarato di essersi sentito forzato da Serena sia nell’accompagnarla allo stadio per seguire una partita di calcio sia nel baciarlo. Serena, così, arriva in studio furiosa per ribattere alle accuse ricevute da Cristiano. “Sei un bugiardo! Sei un meschino!”, tuona Serena le cui parole scatenano anche la reazione di Tina Cipollari che inveisce contro Cristiano.

“Sei un uomo mediocre” – punge Tina. “Sei un cafone nell’anima e quando sei un cafone puoi girare con i macchinoni, indossare abiti griffati ma un cafone sei e un cafone resterai”, sbotta Tina. “Sei un uomo poco elegante e di poca classe perché un uomo elegante non puntualizza su chi abbia preso l’iniziativa”, conclude l’opinionista.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio 2024/ Tina Cipollari show contro Mario Cusitore

© RIPRODUZIONE RISERVATA