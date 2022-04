Tina Cipollari e Gianni Sperti, quanto guadagnano a Uomini e Donne?/ Bomba sul cachet

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono due punti fermi di Uomini e Donne. Da molti anni, ormai, siedo alla poltrona di opinionisti e sono un vero simbolo del programma. È proprio per questo che molti telespettatori si chiedono quanto guadagnino i due. Una curiosità che d’altronde in questi anni non è stata mai chiarita e che torna ciclicamente a far discutere il web.

Le ultime indiscrezioni in merito al cachet di Gianni e Tina sono state raccolte dal settimanale Diva e Donna, secondo il quale i due opinionisti guadagnerebbero dai 2 mila ai 4 mila euro ad ogni registrazione. Ricordiamo, infatti, che il programma che va in onda quotidianamente non è in diretta ma viene registrato ogni settimana, per due giorni spesso consecutivi.

Quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne?

“Anche questa volta il condizionale è d’obbligo ma sembra proprio che le due stelle dello show prendano dai 2 mila ai 4 mila euro a registrazione…” si legge sul settimanale Diva e Donna in edicola questa settimana. Questa, dunque, la cifra che Tina Cipollari e Gianni Sperti incasserebbero a testa ad ogni appuntamento in studio. Tante, d’altronde, le ipotesi avanzate in questi anni sui guadagni dei due celebri opinionisti che, personalmente, non si sono mai sbilanciati su tale argomento, né con smentite, né tantomeno con conferme. Chiaro che quella avanzata dal settimanale è un’ipotesi che non trova conferma dai due opinionisti.

