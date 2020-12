Tina Cipollari e Gianni Sperti, Uomini e Donne/ Lite con Gemma e Valentina?

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono pronti a sbugiardare Valentina e a scagliarsi contro Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi ci saranno momenti di alta tensione. L’appuntamento odierno con il programma di Maria De Filippi comincerà con Gemma Galgani che si confronterà con Maurizio. Prima dell’ingresso in studio della dama di Torino, Maria De Filippi trasmetterà un filmato con lo sfogo di Gemma dietro le quinte. Non mancheranno accuse nei confronti di Tina, rea di rovinarle le varie frequentazioni con i suoi commenti. Tina, come accade solitamente, commenterà e criticherà le dichiarazioni della Galgani di cui non tollera l’atteggiamento che ha nei confronti degli uomini che conosce. Tina e Gianni, tuttavia, subito dopo, non risparmieranno critiche ad un’altra protagonista del parterre femminile.

TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI, SHOW CONTRO VALENTINA?

Nel mirino di Tina Cipollari e Gianni Sperti, nella nuova puntata di Uomini e Donne, finirà sicuramente Valentina, la dama che finirà sul banco degli imputati durante una discussione con Maurizio. Valentina sarà accusata di aver avuto dei rapporti con Costantino e Nicola, due cavalieri del trono over e l’accusa darà vita ad un infuocato botta e risposta durante il quale, sicuramente, i due opinionisti di Uomini e Donne non risparmieranno critiche alla dama del trono over. Gianni Sperti, inoltre, chiederà di controllare il telefono di Valentina per avere conferma delle accuse di Maurizio nei confronti della dama? Lo scopriremo tra pochissimo durante una puntata che si preannuncia imperdibile. L’appuntamento con Uomini e Donne, dunque, è alle 14.45 su canale 5.



