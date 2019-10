Tina Cipollari e l’aggressione a Kikò Nalli/ Furia Ambra Lombardo, lei tace: perché?

Grande spavento per Kikò Nalli, aggredito e insultato a Roma, ma Tina Cipollari è rimasta in silenzio. L’ex moglie dell’hairstylist non ha commentato sui social la vicenda. E questo silenzio ha fatto rumore, perché i fan si sono interrogati sulle ragioni. L’opinionista di Uomini e Donne e l’ex concorrente del Grande Fratello hanno sempre dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti dopo la separazione. Ora sono legati da affetto e stima, quindi non ci sono contrasti, neppure ora che lui è legato sentimentalmente ad Ambra Lombardo. La stessa Tina Cipollari ha un nuovo amore nella sua vita. Anche per questo motivo i loro followers si chiedono come mai lei non abbia voluto prendere posizione in merito. Ambra Lombardo invece ha subito condannato il gesto, lasciandosi andare ad uno sfogo. «Vergogna» ad esempio è la parola che ha usato per concludere un post con il quale si era scagliata contro gli aggressori del fidanzato. E allora perché Tina non ha fatto lo stesso nei confronti dell’uomo con cui aveva costruito una famiglia e con cui ha avuto dei figli?

TINA CIPOLLARI E L’AGGRESSIONE A KIKÒ NALLI: NESSUN COMMENTO

Ovviamente non possiamo sapere cosa sia accaduto lontano dalle telecamere. Facile ipotizzare che Tina Cipollari si sia informata riguardo le condizioni di Kikò Nalli, sia per gli ottimi rapporti che una quotidianità legata al fatto che hanno dei figli. Non ci sono conferme in tal senso, magari ne parlerà lo stesso ex gieffino oggi a Domenica Live, ma sta di fatto che pubblicamente Tina Cipollari non ha parlato. D’altra parte è una scelta che non deve sorprendere. Sebbene sia un personaggio televisivo molto amato dal pubblico, l’opinionista di Uomini e Donne è sempre molto riservata riguardo la sua vita privata. Non è da escludere allora la possibilità che abbia deciso di trattare con riserbo una vicenda molto delicata per la sua famiglia. Considerando che sono due personaggi pubblici, i fan probabilmente si aspettavano che commentasse l’aggressione a Kikò Nalli, ma chi la segue assiduamente sa bene che, ogniqualvolta viene tirata in ballo in tv la sua vita privata, Tina Cipollari ha due reazioni: o si infervora con l’interlocutore o si chiude a riccio.

