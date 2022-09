Tina Cipollari e Pinuccia, lite a Uomini e Donne/ “Sei una cafona e maleducata…”

Tina Cipollari e Pinuccia, primi battibecchi a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Pinuccia tornano a punzecchiarsi nello studio di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato a Riccardo Guarnieri, nella puntata di Uomini e Donne del 22 settembre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessandro e Pinuccia che raccontano le emozioni vissute al concerto di Vasco Rossi. “Già sta nera. Vedo che sei molto allegra”, commenta ironicamente Tina. “C’è stato un progresso nella vostra amicizia?”, chiede ancora Tina a Pinuccia. “Ora lo scoprirai. Vediamo il filmano del concerto“, risponde Maria De Filippi mandano in onda il video.

Tina Cipollari, lite con Davide a Uomini e Donne/ "Esci da qui". Poi con Claudio...

“E’ stato un concerto bellissimo. Ci siamo divertiti e tante persone sono venuti da noi a chiederci le foto“, commenta Pinuccia. “Credo che quella sera nessuno abbia visto Vasco. Erano tutti lì per te” – dice Tina. “Hai detto che ti sei divertita, ma gli occhi ce li abbiamo. Eri annoiata e non vedevi l’ora di scappare”, aggiunge la bionda opinionista.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE/ "La più corn*ta d'Europa..."

Tina Cipollari e Pinuccia: lo scontro si accende

Tra Tina Cipollari e Pinuccia non c’è mai stata molta simpatia e nella prima uscita della dama del trono over lo scontro s’infiamma. “Pinuccia cosa hanno detto di Tina a Vigevano?“, chiede Maria De Filippi. “Sapessi quante ne hanno dette“, risponde la dama scatenando la reazione di Tina. “Parte una querela per tutti gli abitanti di Vigevano. Maleducata, sei una grande cafona e maleducata. Sei una donna di una certa età e dovresti dare l’esempio. La cosa che ti rode è che Alessandro non è innamorato di te e te la prendi con me“, sbotta la bionda opinionista.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore/ Tina Cipollari al veleno: "Chiamate il medico!"

“Tu ce l’hai con me, finiscila. Ma non hai vergogna a prendertela con me?”, chiede Pinuccia. “Tu sei una strega insopportabile. Alessandro ti vede come un’amica e te la prendi con me. Sei un rimpiazzo perchè la nipote di Alessandro ha avuto un problema altrimenti al concerto con Alessandro neanche ci andavi”, dice ancora Tina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA