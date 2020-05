Tina Cipollari e Sirius, lite a Uomini e Donne/ “Basta infangarmi!”, lei “Caz*ate!”

Pubblicità

Anche nella nuova puntata di Uomini e Donne non mancano le pesanti accuse di Tina Cipollari nei confronti di Sirius. La bionda opinionista, così come molte delle dame in studio, non crede affatto all’interesse di Nicola Vivarelli nei confronti di Gemma Galgani e, anzi, lo accusa duramente. “Sei un grande bugiardo!” sbotta Tina contro Sirius, tornando poi sulla questione delle navi da crociera. “Ha detto una marea di caz*ate! Non è vero che gli ufficiali non possono interagire con le passeggere, c’è anche il ballo con gli ufficiali!”, sbotta in studio l’opinionista, che ne ha poi anche per Gemma che definisce “la vergogna dell’Italia”. Sirius è molto infastidito dalle dichiarazioni dell’opinionista: “Io non sono venuto qua per scherzare, io sono venuto qua con dei sentimenti nei confronti di Gemma. E non mi vergogno.”

Tina Cipollari contro Sirius: “Sei un bugiardo cronico!”

Sirius si dice inoltre molto infastidito dalle dichiarazioni fatte da Tina Cipollari sulla questione degli ufficiali delle navi da crociera. “Poi continui ad offendere me, e questa cosa mi da alquanto fastidio! Stai continuando ad infangare il mio lavoro… non te lo permetto!” dichiara Nicola. “Tu sei un bugiardo cronico!” continua però Tina, trovando le dichiarazioni di Sirius per nulla veritiere. Anche Veronica Ursida si dice d’accordo con Tina, trovandolo “Poco credibile”, stessa cosa per Valentina Autiero, che ha deciso di provocarlo, lasciandogli il numero.



