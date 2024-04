Tina Cipollari e Tiziana Riccardi, scontro a Uomini e Donne/ “Hai accettato il numero di Salvatore perché…”

Tina Cipollari e Tiziana Riccardi: scontro di fuoco a Uomini e Donne

Dopo il lungo momento dedicato a Ida Platano che si è confrontata con Mario Cusitore e Pierpaolo dopo aver pensato di abbandonare il trono di Uomini e Donne, la puntata del 15 aprile continua con Salvatore che si accomoda al centro dello studio per un confronto con Ida, Tiziana Riccardi e Alessia, tre dame del parterre che ha deciso di conoscere. Prima del confronto tra il cavaliere e le dame, però, Tina Cipollari si rivolge immediatamente a Tiziana. “Ciao Tiziana tutto bene? Ti ho vista sui social in questi giorni. Ho visto un bel video che ti riguarda in cui c’è Cenerentola con una minigonna insieme ad un conduttore”, le parole della bionda opinionista.

“Ti ho vista spigliatissima davanti alle telecamere al punto che ho messo gli occhiali per riconoscerti. Mi ha colpito il tuo atteggiamento. Ti definisci una donna timida ma in quella situazione era super spigliata. Ho visto il video a mezzanotte e sono andata a letto alle tre perché non mi davo pace. Poi, una che sfila per la prima volta è anche un po’ goffa e, invece, lei è sempre super sicura”, dice la Cipollari. “Ho iniziato a sfilare a 15 anni”, ribatte Tiziana. “Ora escono tutti questi altarini”, replica ancora la bionda opinionista.

Tina Cipollari, nessuna simpatia per Tiziana Riccardi

Maria De Filippi cerca di riportare l’attenzione sulla conoscenza tra Tiziana e Salvatore, ma Tina Cipollari non si ferma. “Ora dimmi perché hai accettato il numero di telefono di Salvatore perché non ti piace”, dice Tina. “L’ha accettato perché è un produttore?”, chiede ironicamente Maria De Filippi. “Certo“, risponde Tina.

A difendere Tiziana è Angelo, il cavaliere che è uscito con Tiziana per un mese: “Ma se madre natura le ha donato quella bellezza perché non deve mostrarla?”, chiede il cavaliere. “Nessuno mette in dubbio la sua avvenenza e la sua bellezza, ma il suo atteggiamento con gli uomini perché dice sempre di avere poco tempo. Se fai la commessa e la cameriera non me ne frega niente, sei tu che metti in ballo il tuo lavoro spiegando di essere stanca a causa del lavoro”, sbotta la bionda opinionista.

