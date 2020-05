Tina Cipollari e Valentina “deridono” Occhi Blu/ Uomini e Donne: Gemma e Sirius…

Pubblicità

L’arrivo in studio di Occhi Blu scatena la reazione ironica di Tina Cipollari e Valentina Autiero convinta che l’aspetto fisico del 38enne siciliano non abbia conquistato Gemma Galgani. “Che fisicaccio”, commenta la bionda opinionista di Uomini e Donne che viene poi richiamata all’ordine di Maria De Filippi. Di fronte alle parole di Tina e alle risate di Valentina Autiero interviene Sirius che difende pubblicamente quello che sarebbe il suo “presunto rivale”. “Un minimo di rispetto, a me non piacciono le persone che prendono in giro gli altri“, dice il 26enne Nicola che accusa Valentina di aver riso di fronte all’arrivo di Occhi Blu. La Autiero ammette di aver riso, ma non per Fabio, questo il vero nome di Occhi Blu, ma per la reazione di Gemma e della situazione.

SIRIUS DIFENDE OCCHI BLU: IL 38ENNE ATTACCA NICOLA A UOMINI E DONNE

Se Sirius difende pubblicamente Occhi Blu avendo notato dei sorrisi ironici da parte di Tina Cipollari e Valentina Autiero, Occhi Blu attacca il 26enne convinto che stia fingendo e che stia prendendo in giro Gemma Galgani avendo parlato d’amore senza conoscerla affatto. Il 38enne decide così di lasciare volentieri lo studio non gradendo l’atteggiamento di Gemma Galgani e non trovandosi a suo agio all’interno dello sorriso. Tina e Valentina, però, hanno ribadito di non aver deriso Occhi Blu, ma di essere divertite dalla situazione e della reazione di Gemma Galgani che, effettivamente, decide di non portare avanti la conoscenza.



