Tina Cipollari e Valentina Vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “Sirius taglierà…”

Tina Cipollari e Valentina Autiero contro Gemma Galgani. La dama di Torino torna ad essere protagonista di Uomini e Donne nell’ultima puntata della settimana. Gemma non vivrà dei bei momenti e si mostrerà, per la prima volta, dubbiosa, nei confronti di Sirius. Dopo l’esterna, Gemma arriverà in studio e non mancheranno gli scontri con Tina Cipollari. La bionda opinionista si scaglierà contro il 26enne e la dama di Torino mettendo in guardia quest’ultima. “Il giorno che potrà fare questo, taglierà la corda. Mettitelo in testa”, saranno le parole che Tina dirà a Gemma che, tuttavia, continuerà a voler andare avanti nella conoscenza con Nicola. La Galgani, tuttavia, non sarà affatto tranquilla e a metterla in agitazione sarà la presena di Valentina Autiero contro cui avrà nuovamente da ridire.

TINA CIPOLLARI E VALENTINA AUTIERO CONTRO GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

Valentina Autiero continua ad essere un pericolo nella conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius? La dama di Roma non ha mai nascosto di avere un interesse per il 26enne e di volerci provare fino a quando non ci sarà un rapporto esclusivo tra lui e Gemma. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, così, tra Gemma e Valentina ci saranno nuove scintille. La dama di Torino non accetta le intromissioni della Autiero che, secondo la Galgani, starebbe facendo di tutto per mettersi tra lei e Nicola. Tina, tuttavia, si scaglierà sia contro Gemma, rea di credere all’interesse di un 26enne nei suoi confronti, sia contro Nicola che, a detta della Cipollari, starebbe solo prendendo in giro la dama. Le scintille tra Tina, Gemma e Valentina, dunque, saranno al centro della puntata odierna.



