Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, altro che crisi/ Passeggiata romantica a Roma e…

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara felici, innamorati e sereni. Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 10 marzo, ha immortalato la bionda opinionista di Uomini e Donne e il compagno mentre passeggiano per le strade di Roma. Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli, Tina Cipollari ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore toscano con cui il rapporto ha attraversato momenti di alti e bassi. Lo scorso novembre, Tina aveva fatto sapere di essere tornata single. Una crisi, tuttavia, che è rientrata come fa sapere il settimanale Chi che pubblica le foto di una passeggiata romantica per la strade di Roma. Mano nella mano, tra sorrisi e momenti di spensieratezza, Tina e Vincenzo Ferrara, si concedono anche un pranzo nella capitale. Tina, poi, si concede una sosta dal suo hair stylist di fiducia ovvero Federico Fashion Style.

Tina Cipollari e il rapporto con Kikò Nalli

Serena e innamorata del suo Vincenzo Ferrara, Tina Cipollari è riuscita a costruire un rapporto sereno con l’ex marito Kikò Nalli. “Io e Chicco siamo molto affiatati. Non abbiamo avuto una separazione traumatica fatta di tradimenti. Semplicemente era finito l’amore”, ha raccontato Tina come si legge su Chi. Se, dunque, nella vita privata riserva sorrisi alle persone che la circondano, quando è a Uomini e Donne, commenta tutte le vicende sentimentali dei protagonisti. A distanza di anni, la bionda opinionista non è ancora riuscita a trovare un punto d’incontro con Gemma Galgani con cui discute in ogni puntata. Con la dama di Torino non riesce ad andare d’accordo non condividendo il suo modo di fare.



