Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara/ Ecco perché non lo sposa: il ruolo dei figli

Passeggiata romantica a Firenze per Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara, beccati tra le pagine di Nuovo. Ogni volta che arriva nella città toscana, però, la vamp di Uomini e donne viene bersagliata dai flash. “Mi sono innamorata della sua anima”, racconta “Tina pensa che sia lui a chiamare i fotografi per farsi pubblicità”, sostengono le amiche di lei. Ma la Cipollari preferisce chiudere gli occhi e non badarci. D’altronde lui è riuscito a farle palpitare di nuovo il cuore dopo la fine del matrimonio con il parrucchiere Chicco Nalli, detto Kikò, che ora ha una storia con l’ex gieffina Ambra Lombardo. “Mi sono innamorata prima dell’anima di Vincenzo e poi del suo aspetto”, racconta l’opinionista di Uomini e Donne. “Lui ha saputo conquistarmi con il carattere e la personalità. È un uomo speciale, mi ha permesso di ritrovare la serenità sentimentale. Vincenzo è il mio contrario, così ci compensiamo. È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività”.

Tina Cipollari: ecco perché non sposa il compagno

Tina Cipollari continua a tessere le lodi del suo compagno: “è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lui. Se pensiamo alle nozze? Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene. Se lui me lo chiedesse? Alla fine ci penserei un pochino. In fondo è lui l’uomo che amo, per cui la cosa non mi dispiacerebbe affatto, anzi…”. La ex vamp ha anche spiegato cosa la trattiene: “I miei figli sono ancora minorenni e io ho un forte senso di responsabilità nei loro confronti. Credo che una mamma non si possa buttare a capofitto in una relazione amorosa senza pensare prima a loro”.

