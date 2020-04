Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, matrimonio saltato/ “Doccia gelata”, ecco perchè!

Avrebbero dovuto sposarsi in questi giorni e invece il matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è saltato. Solo poche settimane fa si è parlato di una crisi per la coppia che ha però smentito tutto. Infatti, tempo pochi giorni, ecco spuntare il gossip sulle imminenti nozze, mai smentito dai diretti interessati. Oggi il settimanale Nuovo fa sapere che a causa del Coronavirus le nozze sono invece saltate. Ecco quanto si legge: “Si sarebbero dovuti sposare in questi giorni. Ma la drammatica diffusione del coronavirus e i decreti del governo hanno bloccato tutto.” La storica opinionista di Uomini e donne e il suo fidanzato, un ristoratore fiorentino, secondo le indiscrezioni, avevano deciso di sposarsi a Firenze, davanti agli amici più intimi. Ma non è tutto: dopo le nozze Tina si sarebbe trasferita proprio dal suo novello marito.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, le nozze sono soltanto rimandate!

D’altronde non è mai stato un mistero che per la coppia la lontananza è stata sempre un grosso problema. Da qui la decisione della bionda opinionista di trasferirsi a Firenze e vivere insieme. Ma il matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, a quanto pare, è soltanto rimandato. È sempre il settimanale Nuovo a scrivere che “Tutto è rinviato a fine estate, nella speranza che questo incubo sarà finito per allora.” Dipenderà, dunque, dallo sviluppo del Coronavirus e dalle norme imposte dal Governo. Solo di fronte alle prossime certezze la coppia potrà finalmente decidere la nuova data del matrimonio.



