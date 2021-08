Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati?/ “Nozze saltate, lui ha un’altra”

La nuova edizione di Uomini e Donne avrebbe avuto inizio tra tanti colpi di scena. Le anticipazioni delle prime registrazioni hanno svelato i nuovi tronisti, le prime novità sui protagonisti del Trono Over, e oggi arriva un’indiscrezione che riguarda invece Tina Cipollari. La celebre opinionista è tornata alla sua poltrona per dire la sua sulle vicende del programma ma, a quanto pare, si è lasciata anche andare ad una rivelazione sulla sua vita privata, in particolare amorosa.

A riportarlo è il portale IsaeChia attraverso la testimonianza di una persona presente durante le registrazioni. La segnalazione recita: “Ho saputo da mia cugina, che era nel pubblico della puntata del 25 agosto di Uomini e Donne che Tina ha dichiarato di essere single! Io la amo tantissimo e mi dispiace che stia soffrendo per amore. A quanto pare lui ha un’altra donna, ma come si fa a lasciare Tina.”

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: il matrimonio è saltato!

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non starebbero più insieme. Le indiscrezioni, insomma, confermerebbero la fine della loro relazione. Ad annunciarlo, nello studio di Uomini e Donne, pare sia stata proprio la Cipollari. Da mesi per la coppia si parlava di matrimonio e di preparativi in corso, eppure l’annuncio delle nozze da parte della bionda opinionista non è mai arrivato in modo ufficiale.

Oggi questo matrimonio sembra essere definitivamente saltato. A confermarlo anche Amedei Venza, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Salta il matrimonio di Tina Cipollari. L’opinionista più tosta della tv torna single“, si legge. Non sono note, al momento, le motivazioni di questa rottura.

