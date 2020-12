Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara/ Sono tornati insieme? Mano nella mano a Firenze

A fine novembre Tina Cipollari aveva annunciato su Instagram la fine della sua relazione con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino: “Nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single… Tra me e Vincenzo è finita”, scriveva la storica opinionista di Uomini e Donne. Ora, però, Tina è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna durante una passeggiata mano nella mano con Ferrara, per le strade di Firenze. Negli scatti rubati Tina e Vincenzo si cambiano un bacio a fior di mascherina e la Cipollari si assicura che il compagno sia ben coperto. Inoltre il post con l’annuncio della separazione è stato cancellato. La loro relazione è iniziata nel 2018, circa un anno dopo la separazione dal marito Kikò Nalli.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara insieme a Firenze

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara fanno coppia da circa due anni e il loro amore è stato sempre segnato dalla distanza geografica: “L’unico problema è la distanza. Durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”, aveva raccontato l’imprenditore fiorentino al settimanale DiPiù. Durante il primo lockdown, Tina e Vincenzo non erano insieme: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”, ha raccontato a maggio l’opinionista di Uomini e Donne. I due hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto?





