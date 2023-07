Tina Cipollari fatta fuori da Uomini e donne?/ Tutta la verità sul suo futuro nel programma

Tina Cipollari non è stata confermata a Uomini e donne? Tutta la verità

Non è Uomini e donne senza Tina Cipollari. Lo sanno bene i telespettatori del dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, che nel corso degli anni si sono ormai affezionati all’opinionista di punta del programma, assieme a Gianni Sperti. Tuttavia, stando alle indiscrezioni circolanti nell’ultimo periodo, la sua posizione sulla poltrona di opinionista non sembrava così ben salda. Girava voce, infatti, che non fosse stata riconfermata per la nuova edizione, in partenza da settembre dopo la pausa estiva.

Tina Cipollari, addio al ruolo di opinionista a Uomini e Donne?/ L'ex marito Kikò Nalli: "Non so niente"

Ma, a sciogliere ogni dubbio e fare luce sulla questione che sta animando il mondo della tv e del gossip, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. Il blogger ed esperto di gossip, decisamente informato in tema Uomini e donne e che costantemente snocciola anticipazioni e news sulla trasmissione, ha voluto rassicurare tutti i fan: Tina Cipollari rimarrà nel programma.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne, chi sono?/ Tina Cipollari rompe il silenzio e lancia la stoccata!

Tina Cipollari rimane: “Senza di lei non sarebbe più Uomini e donne“

“Tina fatta fuori da Uomini e donne? Assolutamente FAKE NEWS. Siccome mi state girando articoli, era doveroso smentire”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni in una Instagram story condivisa sul proprio profilo. Dunque Tina Cipollari sembra decisamente confermata nel ruolo, spazzando via ogni dubbio o mistero sul suo futuro sul piccolo schermo. D’altronde è una presenza fondamentale nel programma, una delle figure trainanti e di grande successo nello show grazie alla sua ironica verve e ai suoi giudizi pungenti. “Parliamoci chiaro, senza di lei non sarebbe più Uomini e donne“, specifica Pugnaloni.

Uomini e donne: Tina Cipollari confermata e Armando Incarnato verso l'addio?/ Le indiscrezioni sul ritorno tv

Dunque la storica opinionista del programma rimarrà ben salda sulla sua poltrona, al fianco di Gianni Sperti. Possono cambiare i protagonisti dei troni, tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici, ma determinate presenze, come Tina Cipollari, sono imprescindibili. Non solo per fornire giudizi sulle dinamiche che si instaurano nel programma, ma anche per regalare intrattenimento e risate al pubblico.













© RIPRODUZIONE RISERVATA