Tina Cipollari/ “Festa scatenata” in limousine a Napoli: bloccata dalla polizia

Tina Cipollari torna a far discutere, ma stavolta Uomini e Donne non c’entra nulla. La popolare opinionista del programma di Maria De Filippi è balzata agli onori della cronaca per una «festa scatenata» a Napoli. La notizia è stata riportata da Il Mattino, secondo cui la polizia avrebbe interrotto il party su quattro ruote. La festa infatti non era in un locale, ma a bordo di una lussuosa limousine. Stando alla ricostruzione fornita dal quotidiano partenopeo, Tina Cipollari si sarebbe messa in viaggio alla volta di Napoli dopo aver partecipato alle registrazioni del Trono Over dell’amato dating show di casa Mediaset. Pare che dovesse partecipare all’inaugurazione di un salone di bellezza di un suo caro amico. E per l’occasione, come spiega il sito Velvetgossip, è stato organizzato un piccolo evento con l’obiettivo di sponsorizzare la nuova attività. Quindi è stato organizzato un giro con festa a bordo di una limousine bianca per le strade di Napoli.

TINA CIPOLLARI, “FESTA SCATENATA” BLOCCATA DALLA POLIZIA

Forse Tina Cipollari e le altre persone presenti hanno esagerato? Non è al momento chiaro cosa sia accaduto esattamente, ma pare che siano intervenute le forze dell’ordine, interrompendo temporaneamente la festa on the road e chiedendo i documenti a tutti. Niente di grave comunque: si sarebbe trattato di un semplice controllo senza conseguenze per Tina Cipollari, già pronta ad affrontare l’acerrima “nemica” Gemma Galgani a Uomini e Donne. E chissà se questa vicenda verrà affrontata davanti alle telecamere o se addirittura gliela rinfaccerà la stessa “Dama”. Una cosa è certa: al momento Tina Cipollari non ha commentato le indiscrezioni che stanno circolando su questa «festa scatenata in limousine», ma potrebbe farlo con la sua proverbiale ironia. La stessa con la quale, ad esempio, sui social prende in giro Gemma Galgani tirando in ballo la “mummia”, come ha fatto in occasione della Dolly Parton Challenge.

