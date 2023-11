Tina Cipollari “Fidanzato? Tutto fermo”/ Gianni Sperti “Bacio con Roberta Di Padua? Non mi aspettavo…”

Tina Cipollari e Gianni Sperti insieme a Verissimo

Tina Cipollari ha un fidanzato? Il mistero è risolto: “Pare che si sia fermato tutto”. A parlare è l’opinionista di Uomini e Donne, ospite di Verissimo con l’amico e collega Gianni Sperti, che aveva conosciuto a Buona Domenica e che ha ritrovato grazie al programma di Maria De Filippi.

Oltre a parlare del suo rapporto con la dama Gemma Galgani, si è soffermata anche sulla sua vita sentimentale, ammettendo di avere dei corteggiatori. “Qualche strappone sì, c’è in giro, ma non quello che desidero io. Quando uno cerca l’oro, non si ferma in una miniera d’argento. C’è qualcuno, non posso fare i nomi”, racconta Tina Cipollari a Verissimo.

Gianni Sperti, invece, viene stuzzicato sul bacio con la dama Roberta Di Padua: “Non mi aspettavo che mi baciasse con tanta passione”, ammette l’opinionista di Uomini e Donne a Verissimo. Tina Cipollari, invece, non ne vuole sapere di baciare qualcuno nel programma di Maria De Filippi: “E chi c’è lì? Con chi dovrei provarci? L’amore deve arrivare spontaneamente, quando meno te lo aspetti. Se lo cerchi, non arriva. Lo puoi incontrare dovunque”.

