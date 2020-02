Tina Cipollari, gaffe a Uomini e Donne/ “Ennio, l’ex di Gemma è morto”, ma…

Gaffe di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Nella nuova puntata del trono over, durante il momento di Gemma Galgani, la bionda opinionista ha ricordato i vari amori della dama di Torino durante i suoi dieci anni nel parterre della trasmissione. Tina, così, tira in ballo Ennio Zingarelli, l’affermato dentista con cui Gemma decise di lasciare la trasmissione per vivere la storia senza telecamere. Sembrava la favola d’amore che Gemma sognava al punto che i due festeggiarono anche il fidanzamento a cui parteciparono anche molti protagoniti della trasmissione. Tuttavia, l’idillio tra Ennio e Gemma durò poco e i due si separarono pochi mesi dopo con Gemma che decise di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Il nome di Ennio, a distanza di anni, è tornato protagonista del dating show di canale 5 per una frase di Tina Cipollari secondo la quale Ennio sarebbe morto.

Tina Cipollari: “Ennio Zingarelli è morto”, ma Gemma Galgani smentisce tutto

Tina Cipollari è convinta che Ennio sia passato a miglior vita, ma a smentire la bionda opinionista del trono over di Uomini e Donne è Gemma Galgani che, dopo aver ascoltato le parole di Tina da dietro le quinte, dopo essersi accomodata al centro dello studio, smentisce tutto. “Ennio non è morto, è vivo e vegeto. Era più grande di me di 15 anni, ma aveva una mente incredibile”, puntualizza la dama di Torino spiegando i motivi per i quali si era innamorata di Ennio e spiazzando la stessa Maria De Filippi che aveva creduto davvero alle parole di Tina. “Avevi detto che era morto” – dice Maria – “Tina, Ennio è vivo“, aggiunge la De Filippi. “Buon per lui”, commenta Tina chiudendo l’argomento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA