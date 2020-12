Tina Cipollari, gavettone a Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Maria: “Non ho visto…”

Lite di fuoco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tutto accade durante il confronto tra Armando Incarnato e Marianna. Di fronte all’espressione poco convinta di Maurizio, il cavaliere con cui Gemma sta uscendo, Tina si lascia andare ad un commento: “Si avvicina la sera…”. Un’affermazione che viene interpretata da Gemma come una frecciatina nei suoi confronti. La dama di Torino, così, si scaglia contro la bionda opinionista. “Ora basta prchè mi hai già rovinato l’inizio con Maurizio. Io ho ricevuto la torta in faccia e l’acqua addosso. Stai attenta perchè potrei versarti questa addosso”, dice Gemma mostrando una bottiglia d’acqua. “Non ti azzardare o succede una strage”, replica duramente Tina che lascia lo studio sfidando apertamente Gemma.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, SFIDA A COLPI D’ACQUA A UOMINI E DONNE

Dopo aver lasciato lo studio, Tina Cipollari si procura un bottiglione d’acqua rientrando per continuare a lanciare la sfida a Gemma. “Faccio un macello. Pensa ai tuoi finti amanti”, punzecchia la bionda opinionista. Maria De Filippi invita Gemma ad allontanarsi da Tina per evitare di bagnarsi e farsi male. Tra le due nemiche parte una sfida con l’acqua che, però, si conclude con un nulla di fatto. Tina, tuttavia, resta fuori dallo studio per calmarsi mentre Gemma ricorda come la Cipollari non perda occasione per punzecchiarlo rovinandole tutti i momenti. Mentre Gemma era seduta al suo posto, Tina è arrivata alle sue spalle bagnandola letteralmente dalla testa ai piedi. “Non me ne sono accorta. E’ stata velocissima. ci ha messo tre secondi“, spiega Maria De Filippi esortando Gemma a lasciare lo studio per cambiarsi.



