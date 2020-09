Tina Cipollari: “Gemma Galgani assatanata di ses*o”/ Lite furiosa a Uomini e Donne

Durissimo attacco di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e Donne del 10 settembre, durante il confrono tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La dama storica del dating show di canale 5 ha spiegato di essersi sentita rifiutata da Nicola il quale, secondo quanto raccontato in studio da Gemma, non avrebbe mai provato ad avere un approccio fisico con lei al punto che tra i due non ci sarebbe stato mai neanche un bacio. La Galgani, inoltre, ha raccontato anche di averlo invitato più volte a casa sua anche per guardare la televisione, ma di aver sempre ricevuto un rifiuto. Le parole di Gemma hanno così scatenato la rabbia di Tina che si è scagliata contro la Galgani duramente.

TINA CIPOLLARI ATTACCA GEMMA GALGANI: “VUOLE GIOCARSI LE ULTIME CARTUCCE COL SES*O”

Tina Cipollari sempre più agguerrita contro Gemma Galgani. La bionda opinionista, senza giri di parole, si scaglia contro la dama di Uomini e Donne confessando apertamente il suo pensiero. “Ti vuoi giocare le ultime cartucce con il ses*o estremo. Sei assatanata di ses*o. Ci sono anche i gigolò, spendi i tuoi soldi così. E’ assurdo che una donna della tua età sia in cerca di se*so”, sbotta la bionda opinionista lasciando senza parole la stessa Gemma. “Assurdo che una donna della sua età si metta in competizione con un ragazzo perché non è salito a casa tua. Questo ragazzo è anche galante, magari voleva aspettare anche un attimo”, aggiunge ancora la bionda opinionista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA