Tina Cipollari: “Gemma Galgani? Un rottame di donna”/ “Giovanna Abate? É vera”

Pubblicità

Tina Cipollari non si nasconde e, in una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, si scaglia contro Gemma Galgani. La bionda opinionista di Uomini e Donne non ha affatto cambiato idea sulla dama di Torino che, dopo aver chattato con alcuni corteggiatori misteriosi, ha incontrato il 26enne Sirius accettando di conoscenrlo. Un atteggiamento, quello della Galgani, che non piace affatto alla Cipollari, sempre più convinta che il vero obiettivo della dama storica del trono over non sia l’amore. “Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola!”, ha detto a Tv sorrisi e canzoni. Tra Gemma e Tina, dunque, continuano ad esserci i vecchi rancori. “Perché la tratto male? Perché ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore…”, ha aggiunto la bionda opinionista.

Pubblicità

TINA CIPOLLARI, COMPLIMENTI PER GIOVANNA ABATE: “UNA VERA”

L’arrivo sul trono di Giovanna Abate, subito dopo la scelta di Giulio Raselli che le ha preferito Giulia D’Urso, non aveva entusiasmato Tina Cipollari che non ha mai nascosto di non avere molta simpatia per lei. Tuttavia, durante il nuovo format di Uomini e Donne, l’opinionista ha scoperto una nuova Giovanna. Nel vederla alle prese con i corteggiatori in chat, Tina ha capito di avere di fronte una persona vera. ““Giovanna? Questa novità a Uomini e Donne l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera“, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Tornando a Gemma, infine, la Cipollari ha aggiunto di non condannare una donna che cerca l’amore, ma chi, pur non avendo più vent’anni, si comporta come tale. “Una donna, anche se non più ragazzina, può amare ma senza pretendere di fare la showgirl ventenne. Poi ha visto che razza di corteggiatori ha? Uno peggio dell’altro! Sono uomini che pensano di arrivare con lei “al dunque” in fretta”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA