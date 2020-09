Tina Cipollari: “Gemma Galgani vuole rifare il seno”/ “Non le basta il lifting…”

La diatriba, che dura ormai da anni, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua ad infiammare lo studio di Uomini e Donne e si prolunga anche attraverso varie interviste su noti settimanali. La decisione della Galgani si ricorrere alla chirurgia estetica per “rinfrescare” il viso ha acceso ancor di più le critiche della bionda opinionista che ora, attraverso le pagine del settimanale Nuovo, lancia un’altra indiscrezione. “A Gemma non basta il lifting: vuole rifare anche il seno!”. Tina Cipollari lo annuncia alle pagine di Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, dando la cosa per certa. “D’altra parte la Galgani, che si diceva contraria al bisturi, si è presentata nello show di Maria De Filippi fresca di ritocchino al viso.”, fa notare il noto magazine, ipotizzando che le intenzioni della Galgani possano essere effettivamente quelle di ricorrere nuovamente alla chirurgia.

Gemma Galgani torna dal chirurgo plastico? Parla Giacomo Urtis

Gemma Galgani ha davvero intenzione di andare avanti sulla strada della chirurgia estetica? “Una volta che si comincia, si entra in un tunnel”, ne è convinto il chirurgo Giacomo Urtis, intervenuto sulla questione. E infatti aggiunge “Otto volte su dieci chi si fa ritoccare poi ritorna per un secondo intervento”. Il chirurgo dei Vip continua, poi, puntando l’attenzione proprio su Gemma: “È probabile che si faccia prendere la mano”, sostiene Urtis, “perché avrà bisogno di un “mantenimento” per il lifting”. sottolinea. E chissà se anche la previsione della Cipollari sull’intervento al seno si rivelerà in futuro veritiera.





