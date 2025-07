Tina Cipollari, volto doc di Uomini e Donne, ha una sorella bellissima che le somiglia tantissimo: ecco chi è e dove vive.

Personaggio tv, opinionista delle opinioniste, Tina Cipollari è tra i volti doc di Uomini e Donne. Presente nel daytime di Maria De Filippi sin dalle prime stagioni è stata prima corteggiatrice e poi tronista fino a conquistarsi il ruolo di opinionista. Ha un vasto seguito di fan ed è molto amata dal pubblico soprattutto perché è sempre apparsa sincera e spontanea. In diverse occasioni ha contrastato cavalieri e dame, ma anche tronisti accusandoli di essere interessata solo alle telecamere.

Divertenti i suoi siparietti con Gemma Galgani che ha più volte preso di mira. In diverse interviste ha parlato della sua infanzia non facile, dei tanti sacrifici fatti, e del percorso professionale che ha seguito e che gli ha permesso di realizzare diversi progetti. Non tutti sanno che Tina ha una sorella bellissima che le somiglia molto anche fisicamente: hanno la stessa espressione del viso. Lei si chiama Annarita e recentemente è stata ospite con lei nel salotto di Verissimo.

Difficilmente incline ad apparire davanti alle telecamere Annarita ha detto si a Silvia Toffanin che l’ha accolto da perfetta padrona di casa, con garbo e gentilezza, mettendola subito a suo agio. Annarita vive a Ronciglione, non lavora nel mondo dello spettacolo ed è impegnata in diversi progetti. Somiglia alla sorella, ma a quanto pare caratterialmente sono molto diverse. Tina ha rivelato alcuni aneddoti che riguardano la sorella maggiore: “Quando avevo due mesi mi buttò giù dalle scale! Noi abitavamo in un casolare a Viterbo, immaginatevi una neonata giù da due tre rampe di scale”

Annarita Cipollari: “Ero gelosa di Tina…”

Annarita ha rivelato che da piccola era molto gelosa della sorella che riceveva molte attenzioni dai genitori visto che era la più piccola: “Ero gelosa, fino a quel momento ero io la cocca di papà!” Diversamente Tina ha rivelato che quando era piccola ammirava la sorella perché usciva da sola, ed è sempre stata indipendente:

“La ammiravo, volevo essere coinvolta nella sua vita”. Le due hanno oggi un legame speciale, insieme hanno superato la perdita dei genitori: un dolore che le ha unite ancora di più. Pur essendo diverse nei modi di fare e conducendo vite completamente opposte non mancano di essere un punto d’appoggio l’una per l’altra e anche oggi che sono adulte non potrebbero stare lontano a lungo.

Tina Cipollari: “E’ stata lei a chiamare Uomini e Donne”

L’opinionista di Uomini e Donne ha poi rivelato che è stata proprio Annarita a chiamare il programma di Maria De Filippi e a convincerla ad andare in tv. Una decisione che le ha cambiato la vita sia dal punto di vista privato, in studio ha incontrato l’ex marito Kekko Nalli, che professionale.

“C’era in trasmissione un certo Roberto, che diceva che avrebbe regalato un anello importante a una donna che avrebbe scelto e lei chiamò. Risposero e ci parlai io, ma Annarita aveva cambiato idea e così, per non fare brutta figura andai io.” Quello che è successo dopo è noto a tutti e oggi Tina è tra i personaggi più amati della tv.