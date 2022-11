Tina Cipollari, “Ho vissuto una favola con Antonio”/ “Ora non vedo uomini…”

Tina Cipollari delusa dall’amore: “Mi guardo intorno e…”

Tina Cipollari cerca l’amore. In un’intervista al Settimanale Nuovo, l’opinionista di Uomini e Donne si dichiara delusa dagli uomini. Dopo il matrimonio con Kikò Nalli, Tina Cipollari aveva voltato pagina con un nuovo compagno, Vincenzo Ferrara. Le cose tra loro però non sono andate bene anche se Tina non ha mai rivelato i motivi della rottura. La loro relazione è andata avanti per circa due anni, e secondo diverse indiscrezioni negli ultimi tempi l’opinionista di Uomini e Donne conviveva con lui. Da quando è finita la relazione con Vincenzo Ferrara, Tina Cipollari starebbe frequentando un uomo di nome Alfredo: la relazione con il ristoratore sarebbe finita a causa di un tradimento di lui. Addirittura, il suo ex avrebbe continuato a portare avanti una relazione parallela, fino a quando non ha deciso di venire allo scoperto.

Ad oggi, Tina è single e dichiara: “Sinceramente, guardandomi intorno, non vedo tutti questi uomini per cui valga la pena investire i miei sentimenti”. A dispetto di quello che si pensi, Tina rivela di aver amato una sola volta nella vita: “’L’unica mia vera favola è stata quella con Antonio, un uomo che se n’è andato stroncato da un brutto male, lasciando un vuoto nel mio cuore che ho fatto fatica a colmare. Le emozioni che mi ha dato lui non le ho vissute nemmeno con Chicco, il padre dei miei figli”, ha dichiarato. Tina Cipollari è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Quando Tina ha partecipato al dating show aveva 30 anni e pensava che quel percorso potesse finire presto. Poi però qualcosa è cambiato: “Quando ho partecipato a Uomini e Donne pensavo che il mio percorso sarebbe durato al massimo due o tre stagioni. Avevo poco più di trent’anni e posso dire che sono cresciuta insieme alla De Filippi e alla sua squadra di lavoro”.

Tina Cipollari e il rapporto con i figli: “Sono nella fase dell’adolescenza e…”

Tina Cipollari si è voluta raccontare in un’autobiografia intitolata “Piume di struzzo”. L’opinionista di Uomini e Donne si è voluta mettere a nudo per mostrare al pubblico di Uomini e Donne il suo lato più intimo. Tina ha scelto di dedicare il libro ai suoi tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, nati dal matrimonio con Kikò Nalli. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Tina ha raccontato: “Tutti e tre sono nella delicata fase dell’adolescenza e mi tengono piuttosto impegnata. Mi piacerebbero capissero quanto sia importante nella vita fare sacrifici per raggiungere i propri obiettivi. Ottenere il successo è tutt’altro che facile”.

Tina Cipollari per il momento preferisce dedicarsi alla famiglia: “Al momento gli unici uomini della mia vita sono i mei figli”. La Cipollari è apprezzata da sempre per la sua schiettezza: “In Tv mi capita spesso di litigare e di alzare la voce ma fa parte del mio personaggio. Tuttavia chi mi conosce bene sa che in fondo sono del tutto innocua”.











