Tina Cipollari: “Il cuore in frantumi per quello che eri”/L’addio a Maurizio Costanzo

Tina Cipollari ricorda Maurizio Costanzo: il post d’addio

Con la sua scomparsa, Maurizio Costanzo lascia un grande vuoto nella Comunicazione made in Italy e tra gli addii Tina Cipollari di Uomini e donne si dichiara affranta in un ultimo saluto al compianto amico. Riduttivo sarebbe, in ogni caso, definire Maurizio Costanzo un “vip”, acronimo di “very important people, per la mera popolarità: giornalista, autore, scrittore, conduttore TV e radio, nonché indiscusso pioniere del talk passato alla storia della TV con il Maurizio Costanzo Show, il consorte di Maria De Filippi ha esercitato una grande influenza nel mondo della Comunicazione nostrana. Questo, facendo dell’intrattenimento un impegno civile, nella lotta al pregiudizio che leggerezza faccia rima con superficialità. E, non a caso, l’opinionista storica di Uomini e donne, dating show prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi, rivolge uno struggente addio via social al compianto volto tv.

Il web si stringe al cordoglio di Tina Cipollari, in ricordo di Maurizio Costanzo

“Oggi se ne va IL MAESTRO – si legge tra le righe del post in segno di lutto di Tina Cipollari-. Il cuore in frantumi per tutto quello che eri, per tutto quello che sei stato per ognuno di noi, per tutto quello che hai dato, e quello che darai sempre anche se non sei più qui”. Tra le altre parole struggenti all’uomo e al talento poliedrico, venuto a mancare il 24 febbraio 2023, in seguito ad un ricovero ospedaliero, poi, la vamp scrive: “STIMA PROFONDA ED ETERNA PER TE MAESTRO MAURIZIO. R.I.P.”, é la conclusione nel post di cordoglio a prima firma di Tina Cipollari, che é ora virale e registra un esorbitante numero di interazioni social tra gli utenti attivi su Instagram.

“Tina abbraccia forte forte Maria, per tutti noi”, emerge tra i commenti di dolore degli utenti nip più aggreganti. E un’emoticon a forma di cuore rosso é il commento della ormai ex dama di Uomini e donne, Ida Platano.

