Tina Cipollari, il retroscena a Uomini e Donne/ “20 euro ad un ragazzo per…”

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con Tina Cipollari che dà vita al nuovo siparietto coinvolgendo prima Gemma Galgani e poi la signora Pinuccia. Vedendo Gemma tra seduta tra le dame del trono over, chiede a Maria De Filippi di farla uscire dallo studio per farle fare la passerella. “Maria c’è questo ragazzo che viene da cinque mesi per mettere la musica per la passerella di Gemma per guadagnare venti euro. Li ho già pronti”, spiega la bionda opinionista tirando fuori i soldi dal decolletè.

“Ma chi è questo ragazzo?“, chiede la conduttrice. “Si chiama Lorenzo. Dai Gemma“, insieste la bionda opinionista. “Ma non esiste questo ragazzo”, puntualizza Maria mentre Tina ride. La bionda opinionista chiede così a Pinuccia di fare la passerella al posto di Gemma. “No Tina, è troppo alta per lei”, ribatte la conduttrice.

Tina Cipollari tra la passerella di Gemma Galgani e Pinuccia

Maria De Filippi rifiuta di far fare la passerella alla signora Pinuccia e Tina spiega: “Ma cosa sarà mai? Non deve scalare una montagna. Visto che Gemma si è impoltronista, per far guadagnare venti euro a questo ragazzo che deve mettere le canzoni ho chiesto qualche volontaria e Pinuccia è disponibile”. La dama del trono over accetta di sfilare evitando la passerella, ma Tina chiede a Lorenzo di scegliere una musica diversa da quella prevista per Gemma.

Dopo la sfilata, la signora Pinuccia ammette di essere un po’ gelosa del rapporto che Alessandro ha instaurato con Ida Platano. “Ma potrebbe essere mio nonno”, ribatte Ida. “Non sono gelosa, mi dispiace che Alessandro balli con altre signore”, ribatte Pinuccia. “Io non devo chiedere il permesso a nessuno”, conclude Alessandro. Prima di cambiare argomento, poi, Tina invita nuovamente Gemma a sfilare e la dama di Torino si lascia convincere. Sulle note di “Povero Gabbiano”.

