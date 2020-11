Tina Cipollari in quarantena “Entrata in contatto con un positivo”/ Uomini e donne..

Tina Cipollari ci sarà a Uomini e donne oggi oppure no? La risposta a questa domanda è affermativa visto che l’opinionista di Uomini e donne ha già registrato la puntata che andrà in onda oggi e lo ha fatto lo scorso ottobre, il programma si paleserà solo nei prossimi giorni quando, invece, l’incubo potrebbe essere già finito. Ma cosa è successo di preciso? Sembra che nella registrazione andata in scena ieri pomeriggio della nuova puntata del trono classico e del trono over, Tina Cipollari era assente perché costretta in quarantena dopo essere entrata in contatto con un positivo ma senza specificare né i tempi e né le modalità di contatto.

Tina Cipollari in quarantena “Entrata in contatto con un positivo”

Tina Cipollari ha partecipato all’ultima registrazione di Uomini e Donne in collegamento Skype da casa sua senza quindi mancare all’appuntamento ed evitando di infrangere le regole del buon vivere comune. La Cipollari non è andata in studio e in collegamento ha spiegato anche il perché visto che si trova in isolamento fiduciario dopo essere stata in contatto con una persona positiva al Covid-19 ma senza rivelare altro. Al momento Tina Cipollari dovrà rimanere a casa per almeno dieci giorni e questo potrebbe portarla a saltare anche la prossima registrazione del dating show salvo sapere che il suo periodo di “ritiro” in casa fosse in atto già da giorni e, quindi, presto sarà libera di tornare ad attaccare le persone in studio e, in particolare, la bella Gemma Galgani che potrà approfittare di questo giorno di pausa.

