Tina Cipollari, incidente in cucina: come sta?/ Benda sull’occhio e relax in crociera

Uomini e Donne è in vacanza, ma i fans continuano a seguire le vicende dei protagonisti. Tra i personaggi più amati del programma di Maria De Filippi c’è sicuramente Tina Cipollari che, da anni, commenta le vicende dei tronisti, delle dame e dei cavalieri. Negli scorsi giorni, i fans si sono preoccupati per Tina dopo la pubblicazione di alcune foto, da parte del settimanale Nuovo, in cui indossava una vistosa benda sull’occhio. Cos’è successo, dunque, alla bionda opinionista? A svelare tutto è sempre il magazine Nuovo il quale, attraverso una fonte, ha scoperto che la bionda opinionista è stata vittima di un incidente domestico. “Era ai fornelli e le è andata una goccia d’olio bollente sulla palpebra…”, ha fatto sapere la fonte che ha poi rassicurato tutti – “Nonostante si tratti di un brutto inconveniente, basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura…”.

Tina Cipollari, dopo l’incidente si rilassa in crociera

Niente di grave, fortunatamente, per Tina Cipollari che, in questi giorni, si sta rilassando su una meravigliosa nave da crociera. La bionda opinionista di Uomini e Donne, infatti, sta condividendo alcuni dei momenti della sua vacanza sui social mostrandosi serena e felice. In attesa del ritorno a Uomini e Donne, la Cipollari, tolta la benda sull’occhio, si sta rilassandro tra un bagno in piscina e una chiacchierata con i vari ospiti della crociera. Tutto bene, dunque, per Tina che continua ad essere amatissima dal pubblico del dating show di canale 5 che tornerà in onda a settembre con nuovi tronisti, nuove dame, nuovi cavalieri, ma anche con vecchie conoscenze come Gemma Galgani.

