Durante la messa in onda dell'esterna tra Mario Lenti e Gemma Galgani, Tina Cipollari pronuncia una parola e Maria De Filippi la smaschera.

L’avventura di Mario Lenti, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne, è cominciata ufficialmente nella puntata trasmessa il 29 settembre 2025. Tutto inizia con Gemma Galgani che si accomoda al centro dello studio dove, dopo aver litigato con Arcangelo, rivive l’esterna fatta con Antonio, un cavaliere arrivato in trasmissione esclusivamente per lei e che decide di eliminare. Maria De Filippi, poi, annuncia l’uscita della dama di Torino con Mario mandando in onda il filmato.

Nella clip, tra Mario e Gemma ci sono molti sorrisi e piacevoli chiacchierate ma al termine del filmato, prima di commentare quanto visto, Maria De Filippi si rivolge a Tina Cipollari svelandole che la telecamere hanno immortalato il momento in cui manda a quel paese proprio Mario. Inizialmente, la bionda opinionista resta perplessa, ma poi ammette tutto.

Tina Cipollari, cosa ha detto a Mario Lenti a Uomini e Donne

Maria De Filippi dice a Tina Cipollari che le telecamere di Uomini e Donne, mentre andava in onda l’esterna di Gemma e Mario, “hanno inquadrato un insulto che hai fatto a Mario”. “Durante l’esterna le telecamere non dovrebbero inquadrarmi”, dice la bionda opinionista che poi ammette – “L’ho mandato a quel paese perché ha detto che si schiera dalla parte di Gemma”.

Arrivato in studio, poi, Mario, prima di concentrarsi su Gemma Galgani e Magda, le dame con cui sta uscendo, ringrazia Tina per le parole che gli ha rivolto. Tina, poi, si concentra sulla dama di Torino criticando il suo atteggiamento con gli uomini, in particolare con Mario per cui sembra aver perso la testa.

